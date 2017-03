Dülmen. Ein Motorradfahrer ist in Dülmen (Kreis Coesfeld) mit einem Auto zusammengestoßen und dabei ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei vom Montagmorgen hatte eine 79-Jährige in ihrem Wagen die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet. Der 33 Jahre alte Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. dpa/lnw