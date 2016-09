Motorradfahrer sterben bei Unfällen im Sauerland

Meschede.

Meschede. Bei Verkehrsunfällen im Sauerland sind am Samstag zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen. Das berichtete die Polizei in Meschede am Sonntag. In der Nähe von Marsberg kam ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad aus unbekanntem Grund nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen die Schutzplanke, wurde den Abhang hinunter geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Seine schwere Maschine rutschte aber weiter, ein entgegenkommender Pkw konnte noch ausweichen, zwei nachfolgende Motorradfahrer aber nicht. Sie stürzten und wurden schwer verletzt, ebenso wie die Mitfahrerin des einen. Der 54-Jährige, dessen Sturz die verhängnisvolle Kettenreaktion ausgelöst hatte, erlag am Abend im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Tödlich endete auch die Fahrt eines 29-Jährigen. Er kam bei Olsberg trotz mäßiger Geschwindigkeit mit seinem Motorrad von der Straße ab und stürzte eine drei Meter tiefe Böschung hinunter. Auch der Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen.

dpa/lnw