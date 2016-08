Motorradfahrer prallt gegen Laternenpfahl und stirbt

Gütersloh.

Ein Motorradfahrer ist in Gütersloh gegen einen Laternenpfahl gefahren und an seinen Verletzungen gestorben. Der 45 Jahre alte Mann aus Bochum war am Sonntagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß mit dem Laternenpfahl verletzte er sich so schwer, dass er trotz Notarzt-Behandlung noch am Unfallort starb. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3500 Euro.

dpa/lnw