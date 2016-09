Kalletal.

Kalletal.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Sturz im Kreis Lippe tödlich verletzt worden. Der 66-Jährige habe am Donnerstagabend in einer Linkskurve in Kalletal bei überhöhter Geschwindigkeit wohl einen Fahrfehler begangen, teilte die Polizei mit. Er kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

dpa/lnw