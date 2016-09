Motorradfahrer prallt auf wendendes Auto und stirbt

Hückelhoven.

Hückelhoven.

Wendemanöver mit tragischen Folgen: Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagabend in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) auf ein Auto geprallt, das auf einer Straße wenden wollte. Der Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er wenig später in einem Krankenhaus starb. Die 41 Jahre alte Autofahrerin hatte ihn nach Angaben der Polizei bei ihrem Wendemanöver übersehen. Der Mann habe nicht mehr bremsen können, hieß es. Die Unfallstelle im Stadtteil Hilfahrt blieb etwa drei Stunden gesperrt.

dpa/lnw