Köln. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein Motorradfahrer am Montagmorgen in Köln lebensgefährlich verletzt. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall an der Anschlussstelle Köln-Longerich der Autobahn 57. Zu den genauen Gründen konnte noch nichts gesagt werden. Die Abfahrt sowie der Militärring mussten für mehrere Stunden gesperrt werden. dpa/lnw