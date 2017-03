Moped und Auto fahren ineinander: Fahrer schwer verletzt

Hamm. Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Moped sind in Hamm zwei Männer schwer verletzt worden, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Der 58-jährige Fahrer des Kleinkraftrads habe am Samstagnachmittag auf einen Parkplatz einbiegen wollen und sei dabei mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert, teilte das Polizeipräsidium Hamm mit. Er wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 28-jährige Autofahrer erlitt schwere Verletzungen. dpa/lnw