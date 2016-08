«Monster von Minden» als neue Raubsaurier-Spezies bestätigt

Minden/Münster.

Minden/Münster. Er ist der größte Raubsaurier, der jemals in Deutschland gefunden wurde - und der erste seiner Art: 18 Jahre nach der Entdeckung versteinerter Saurierknochen im Wiehengebirge an der nordrhein-westfälischen Grenze zu Niedersachsen haben Paläontologen das sogenannte «Monster von Minden» eindeutig als erste Spezies einer bislang unbekannten Gattung klassifiziert. Das teilte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe am Freitag mit. Dessen ehemalige Mitarbeiter haben die riesigen Knochen und Zähne gemeinsam mit der Ludwig-Maximilians-Universität München genau untersucht. Die Überreste bilden zwar kein vollständiges Skelett, sind aber sehr gut erhalten.

Die Forscher aus Münster und München gehen davon aus, dass «Wiehenvenator albati», wie sie ihn getauft haben, vor etwa 163 Millionen Jahren eine Insel im damals von Meer bedeckten Mitteleuropa bewohnte. Die acht bis zehn Meter lange Riesenechse hatte Zähne so groß wie Bananen, lief auf den Hinterbeinen und war kräftig gebaut.

dpa/lnw