Mönchengladbacher Fußballprofi Dominguez erneut operiert

Mönchengladbach. Fußballprofi Alvaro Dominguez muss weiter auf sein Comeback beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach warten. Der 27 Jahre alte spanische Abwehrspieler sei «in Abstimmung mit unseren Ärzten wegen anhaltender Beschwerden noch einmal in Spanien operiert worden», teilte Borussia-Mediendirektor Markus Aretz am Freitag mit. Die Operation sei «gut verlaufen. Mehr können wir derzeit nicht sagen», sagte Aretz. Die Zeitung «Express» (Freitag) hatte zuvor über den Eingriff berichtet.

Alvaro Dominguez hat seit längerem Rückenprobleme und war bereits im November 2015 operiert worden. In der Saison 2015/16 bestritt er wegen seiner gesundheitlichen Probleme lediglich sechs Einsätze in der Bundesliga. Letztmals war er in einem Ligaspiel am 7. November 2015 beim 0:0 der Borussia gegen den FC Ingolstadt aktiv.

