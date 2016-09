Mönchengladbach gewinnt 4:1 gegen Bremen

Mönchengladbach.

Werder Bremen und Chefcoach Viktor Skripnik haben in der Fußball-Bundesliga ein weiteres Debakel erlebt. Der Tabellenletzte verlor am Samstagabend mit 1:4 (0:4) bei Borussia Mönchengladbach. Für das Team und den Trainer wird die Situation damit immer bedrohlicher. Thorgan Hazard (11./17. Minute) und Raffael (21., Foulelfmeter/41.) sorgten vor 54 014 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park für ein Debakel des viermaligen deutschen Meisters. Der Olympia-Zweite Serge Gnabry erzielte mit dem 1:4 (73.) seinen Premierentreffer in Liga eins.

dpa