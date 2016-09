Mönchengladbach dreht Rückstand gegen Hannover 96

Mönchengladbach.

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach hat in einem Testspiel den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 knapp mit 2:1 (2:1) besiegt. Der Champions League-Teilnehmer holte am Freitag einen Rückstand auf. 96-Stürmer Babacar Gueye hatte die gut spielenden Gäste nach 19 Minuten in Führung gebracht. André Hahn (36.) und Nico Schulz (43.) drehten mit ihren Treffern die Partie noch vor der Pause.

Beide Mannschaften traten nicht in Bestbesetzung an, lieferten sich aber ein abwechslungsreiches Match. Hahn (47.) scheiterte mit einem Foulelfmeter an Hannovers Keeper Samuel Sahin-Radlinger. Das Team von 96-Trainer Daniel Stendel konnte gute Gelegenheiten zum Ausgleich nicht nutzen. Innenverteidiger Felipe feierte nach langer Verletzungspause ein gelungenes Comeback. Der Brasilianer hielt 60 Minuten durch.

