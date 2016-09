Moderator Günther Jauch tauft in Münster die «MS Günther»

Münster.

Münster.

Günther Jauch hält Wort: Der Moderator der RTL-Sendung «Wer wird Millionär?» tauft heute ein Party-Schiff in Münster auf seinen Vornamen. Das Versprechen hatte er Millionen-Gewinner Leon Windscheid im Dezember 2015 in der Sendung gegeben, nachdem der Psychologie-Doktorand als 14. Kandidat abgeräumt hatte. Denn auch bei der letzten Frage («Aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht der klassische von Ernö Rubik erfundene Zauberwürfel?») lag Windscheid richtig. Noch in der Sendung verriet der Student seine Pläne für ein Partyschiff. Mit dem will er zusammen mit einem Partner auf dem Dortmund-Ems-Kanal und im Kanalhafen in Münster zwar Geld verdienen. Den Rummel um die Jauch-Zusage will er aber nutzen, um Spendengelder zu sammeln für ein Projekt für unbegleitete junge Flüchtlinge. Jauch wurde in Münster geboren. Als er drei war, zogen seine Eltern mit ihm nach Berlin.

dpa