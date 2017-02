Mit Tröte und Schneckenhaus: Hirschrufer suchen Meister

Dortmund. Röhren wie der Platzhirsch: Welcher Hirschrufer das am besten kann, entscheidet sich bei der Deutschen Meisterschaft in Dortmund.

In Dortmund wird wieder geröhrt. Die besten Hirschrufer Deutschlands ermitteln heute in den Westfalenhallen ihren Meister - zum 19. Mal. Bei dem Wettstreit im Rahmen der Messe «Jagd & Hund» kämpfen 16 Männer und Frauen mit Tröten, Schneckenhäusern und Hörnern um den Titel. Ziel ist, die Hirschrufe während der Brunftzeit nachzuahmen. Zu den drei Disziplinen, in denen sich das Feld beweisen muss, zählen die Stimmen «eines alten, suchenden Hirsches», «des Platzhirsches beim Kahlwildrudel» und «das Rufduell zweier Hirsche gleicher Stärke auf dem Höhepunkt der Brunft». Die Kunst des Hirschrufs gehört zum traditionellen Handwerk der Jäger. Sie imitieren die Laute der Wildtiere, um sich ihnen unbemerkt nähern zu können.

dpa/lnw