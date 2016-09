Mit gestohlenen Bankkarten im Hotel eingemietet: Festnahme

Hamm.

Hamm. Mit gestohlenen Kredit- und EC-Karten hat sich ein 38-Jähriger in einem Hotel in Hamm eingemietet und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Als Beamte das Hotelzimmer am Donnerstagabend durchsuchen wollten, flüchtete der Tatverdächtige mit einem anderen Mann übers Dach, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend versteckte er sich im Hotelzimmer eines 44-Jährigen, dort wurde er schließlich von der Polizei gefunden und festgenommen.

Dem zweiten Mann gelang die Flucht auf die Straße, wo er in der Menschenmenge eines Straßenlaufes verschwand. Warum auch er flüchtete, war zunächst unklar.

Der festgenommene 38-Jährige gab zu, am Dienstag einem 57-jährigen Mann in einem Geschäft in Lippstadt die Geldbörse gestohlen und sich mit den Karten unter anderem in ein Hotel eingemietet zu haben. Sein mutmaßlicher flüchtiger Komplize ist polizeibekannt.

dpa/lnw