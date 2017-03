Mit Gips arbeiten

Das Jugendheim Heeren-Werve hat viele Angebote für Kinder und Jugendliche. Los geht es am 16. März mit einem Gipsworkshop. Dieser wird am 23. März noch einmal wiederholt. Kinder ab acht Jahren lernen, wie sie Gipsabdrücke machen können. Die Teilnahme kostet vier Euro. Kinder, die lieber basteln, sind am 10 Mai eingeladen. Mit Papier und Schere basteln sie Figuren und Schachteln. Die Teilnahme kostet drei Euro. Einen ganzen Wochendend-Ausflug machen die Knder vom 7. bis zum 9. April. Dann fahren die Jungen und Mädchen nach Werl-Büderich. Die Kinder müssen dafür zwischen sechs und 13 Jahre sein. Für die Fahrt müssen sie 40 Euro bezahlen. Für alle Veranstaltungen müssen sich die Kinder anmelden. Die Anmeldungen braucht das Jugendheim spätestens drei Targe vor der Veranstaltung. Bei der Wochenend-Reise muss sie sogar eine Woche vorher im Jugendheim abgegeben werden. Beim Jugendheim gibt es noch Informationen zu weiteren Veranstaltungen.