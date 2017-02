Misshandlungen von Höxter: Angeklagter will aussagen

Paderborn. Im Prozess um die tödlichen Misshandlungen im sogenannten Horrorhaus von Höxter will der Angeklagte Wilfried W. sein Schweigen brechen. Seine Anwälte kündigten am Dienstag für den 28. Februar eine Aussage an. Der 46-Jährige hatte bislang an elf Verhandlungstagen am Landgericht Paderborn geschwiegen. Seine Ex-Frau hatte umfassend ausgesagt und auch ihn schwer belastet. Wilfried W. und Angelika W. sollen über Jahre hinweg mehrere Frauen in ein Haus nach Höxter gelockt und dort schwer misshandelt haben. Zwei Frauen aus Uslar und Bad Gandersheim starben infolge der tödlichen Quälereien. Die Anklage lautet auf Mord durch Unterlassen. dpa