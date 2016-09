Ministerpräsidentin ruft zu mehr Respekt auf

Düsseldorf.

NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat die Menschen zu mehr Respekt und Zusammenhalt aufgerufen. «Wir dürfen nicht zusehen, wie der Respekt immer schwächer wird. Wir brauchen eine Kultur des gelebten Respekts», sagte Kraft in einer am Samstag veröffentlichten Video-Botschaft. Dabei sei Respekt die Grundlage eines friedlichen Zusammenlebens. Im November will die Landesregierung mit der «Woche des Respekts» auf das Thema aufmerksam machen. Unter www.respekt.nrw können Bürger, Organisationen und Initiativen bis zum 7. Oktober eigene Ideen und Aktionen zum Thema einreichen.

dpa/lnw