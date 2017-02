Ministerpräsidentin Kraft empfängt Kinderprinzenpaare

Köln. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat am Mittwoch in Köln jungen Karnevalisten aus Nordrhein-Westfalen empfangen. Die Kinderprinzenpaare und -dreigestirne waren aus 25 Städten des Landes ins Theater am Tanzbrunnen gekommen, wo ihnen Kraft den Karnevalsorden des Landes überreichte. Die Ministerpräsidentin dankte den Kindern vor knapp 400 Gästen für ihr Engagement: «Viele von Euch besuchen Altenheime, Schulen und Kindergärten oder Kirchengemeinden, um Karnevalsfreude zu verbreiten. Und dafür sage ich heute Danke», sagte Kraft laut einer Mitteilung. Der Karnevalsorden Nordrhein-Westfalens wird seit 2006 an Kinderprinzenpaare und Kinderdreigestirne des Landes verliehen. dpa/lnw