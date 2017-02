Ministerium: Keine Umweltprüfung beim Radschnellweg nötig

Düsseldorf. Der Radschnellweg RS1 kann im Ruhrgebiet ohne Umweltverträglichkeitsprüfung weitergebaut werden. Das teilte am Mittwoch das NRW-Umweltministerium mit. Vergangene Woche hatte es geheißen, für einen rund einen Kilometer langen Abschnitt in Essen, der an einem Chemiewerk vorbeiführt, sei eine entsprechende Prüfung nötig.

«Nach eingehender Prüfung kommen die zuständigen Umweltbehörden zu dem Schluss, dass für den geplanten Radweg RS1 auf der gesamten Strecke keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist», heißt es jetzt. Der Fahrradweg liege unter den von der EU-Kommission für die Feststellung eines wichtigen Verkehrsweges angegebenen Kriterien.

Im Endausbau bis 2020 soll die Radautobahn 101 Kilometer lang sein und zwischen den Städten Duisburg und Hamm quer durch das Ruhrgebiet verlaufen. Ein erstes zehn Kilometer langes Teilstück im Kerngebiet zwischen Essen und Mülheim ist schon in Betrieb.

dpa/lnw