Ministerin erwartet sinkende Schülerzahlen

Düsseldorf. Trotz des Flüchtlingszuzugs werden die Schülerzahlen in Nordrhein-Westfalen im nächsten Schuljahr voraussichtlich deutlich sinken. Das geht aus einem Bericht von Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) zur Unterrichtsversorgung hervor, der im kommenden Monat im Landtag erörtert werden soll. Bislang war die Landesregierung für das Schuljahr 2017/18 von rund 1,8 Millionen Kindern und Jugendlichen an den allgemeinbildenden Schulen ausgegangen. Das wären bereits über 27 000 weniger als im laufenden Schuljahr. Aufgrund der aktuellen Entwicklung sei aber davon auszugehen, dass diese Annahmen noch unterschritten würden, schreibt Löhrmann in ihrem Bericht an den Schulausschuss des Landtags. Ursache sei eine geringere Zuwanderung als angenommen. Die im Haushalt 2017 veranschlagte Zahl an Lehrerstellen hält Löhrmann vor diesem Hintergrund für ausreichend. dpa/lnw