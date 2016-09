Mindestens drei Tote nach Unwetter in Griechenland

Athen.

Athen.

Starker Regen hat in der Nacht in weiten Teilen Griechenlands Schäden angerichtet. Windböen entwurzelten Bäume, Bäche wurden zu reißenden Strömen. In der Nähe der Hafenstadt Kalamata starben drei Menschen in ihren überschwemmten Häusern. Der Bürgermeister der Stadt, Panagiotis Nikas, sagte im Fernsehen, die Schäden seien enorm. Ein Mann werde noch vermisst. In zahlreichen Regionen fielen Strom und Telefon aus. Die Feuerwehr rettete Menschen aus Fluten und pumpte Häuser leer.

dpa