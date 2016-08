Millionenbetrug vermutet: Razzia gegen Schwarzarbeit

Köln.

Köln.

Staatsanwaltschaft und Polizei setzen die sogenannte Baumafia weiter unter Druck. Am Donnerstagmorgen gingen Beamte mit einer Großrazzia gegen Verdächtige aus der Gerüstbaubranche vor. Es geht um Betrug an den Sozialkassen in Millionenhöhe, wie die Polizei mitteilte. 34 Wohnungen und Gewerberäume, unter anderem in Köln, Bergisch Gladbach, Leverkusen und Wuppertal, wurden durchsucht. 300 Beamte waren im Einsatz. Unter ihnen waren auch Spezialeinheiten, weil die Polizei nicht ausschloss, dass Verdächtige bewaffnet sind. Die deutsch-italienische Tätergruppe soll Scheinfirmen und Schwarzarbeit im großen Stil betrieben haben. Gegen sechs Verdächtige liegen Haftbefehle vor.

dpa/lnw