Millionen-Gewinner meldet sich erst nach Tagen bei Lotterie

Münster.

Münster. Was er mit dem vielen Geld machen will, wisse er noch nicht. Ein Lottospieler aus dem Sauerland hat sich fast eine Woche Zeit gelassen, um seinen zweitstelligen Millionen-Gewinn bei Westlotto einzufordern. Mit sechs Richtigen hatte er vergangene Woche den Jackpot der Lotterie «6aus49» in Höhe von knapp 33 Millionen Euro geknackt. «Ich kann es immer noch nicht so richtig fassen», sagte er laut Pressemitteilung von Westlotto am Dienstag. Er habe ein paar schlaflose Nächte gehabt, nachdem er von dem Gewinn erfahren hatte. Eventuell werde er sich ein Haus kaufen, sagte der Tipper.

13 Mal in Folge war der Jackpot nicht geknackt worden, weshalb sechs Richtige ohne die Superzahl acht reichten, um die Millionen-Summe zu gewinnen. Diese musste den Regularien entsprechend in jedem Fall ausgezahlt werden, auch wenn kein Tipper die sechs Richtigen plus Superzahl auf dem Lottoschein hatte. Der Sauerländer hatte bundesweit als einziger die Zahlen 2, 3, 15, 20, 31 und 35 angekreuzt und kann sich nun über 32 759 747,40 Euro freuen.

dpa/lnw