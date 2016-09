Milliarden-Steuernachzahlungen von Apple: Irland will gegen EU klagen

Dublin.

Die irische Regierung will sich juristisch gegen die Entscheidung der EU-Kommission zu Steuernachzahlungen des iPhone-Konzerns Apple zu Wehr setzen. Darauf einigte sich das irische Kabinett bei einer Sondersitzung. Die EU-Kommission hatte entschieden, dass Apple 13 Milliarden Euro an Steuern nachzahlen muss. Sie zeigte sich durch die Ankündigung der Klage unbeeindruckt. «Wir haben den Rechtsstandpunkt natürlich so entwickelt, dass er vor Gericht Bestand haben wird», sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager.

dpa