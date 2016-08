Mexiko wundert sich über Einladung an Donald Trump

Mexiko-Stadt.

Angesichts der fremdenfeindlichen Ausfälle von Donald Trump wundern sich die Mexikaner über die Einladung der Regierung an den republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten. «Ihn einzuladen, legitimiert seine Demagogie und seinen Hass. Er droht uns mit Krieg und Mauern, aber wir öffnen ihm den Nationalpalast», schrieb Senatspräsident Roberto Gil. Trump hatte mexikanische Einwanderer mehrfach als Verbrecher verunglimpft und für den Fall seines Wahlsieges den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt. Er wird heute zu Gesprächen mit Präsident Enrique Peña Nieto in Mexiko-Stadt erwartet.

dpa