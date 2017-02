Metro verdient im Weihnachtsquartal weniger

Düsseldorf. Der auf seine Aufspaltung zusteuernde Handelskonzern Metro hat im Weihnachtsquartal weniger Gewinn eingefahren. Das auf die Anteilseigner entfallende Nettoergebnis ging zwischen Oktober und Dezember von 549 Millionen Euro im Vorjahr auf 200 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Im Jahr zuvor hatte der Verkauf des Großhandelsgeschäfts in Vietnam allerdings den Gewinn aufgepolstert.

Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lag mit 821 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahresniveau. Der Umsatz ging um 0,6 Prozent auf 17 Milliarden Euro zurück. Für das Gesamtjahr sieht sich Metro auf Kurs.

Am Montag stimmen die Aktionäre über die geplante Aufspaltung in zwei unabhängige Gesellschaften ab. Der Großhandel (Cash & Carry) sowie die Verbrauchermarkt-Kette Real sollen künftig weiter unter dem Namen Metro firmieren. Daneben soll es eine Gesellschaft für Unterhaltungselektronik namens Ceconomy mit den Marken Media Markt, Saturn und Redcoon geben.

dpa