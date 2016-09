Metro-Chef Koch setzt große Hoffnungen in die Aufspaltung

Düsseldorf.

Düsseldorf. Metro-Chef Olaf Koch setzt große Hoffnungen in die angekündigte Aufspaltung des Handelsriesen. Der Zusammenschluss der Metro-Großmärkte, der Real-Supermärkte sowie der Elektronikketten Media Markt und Saturn unter einem Dach habe zuletzt die Geschäfte eher behindert als gefördert, sagte der Manager am Dienstag in Düsseldorf. Die Aufspaltung werde es den Unternehmen in Zukunft erlauben, sich hundertprozentig auf ihre jeweiligen Kunden zu konzentrieren.

Der Handelsriese soll nach den Plänen Kochs in einen Lebensmittelspezialisten mit den Metro-Großmärkten und den Real-Supermärkten sowie einen Elektronikspezialisten aufgespalten werden. Die Trennung werde beiden Unternehmen ermöglichen, dynamischer als bisher am Markt zu agieren. Gleichzeitig eröffne dies neue Chancen für Kooperationen und Akquisitionen, sagte Koch.

dpa