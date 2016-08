Messerstecherei in Flüchtlingsunterkunft: Schwerverletzter

Spenge.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Spenge (Kreis Herford) ist ein 32-jähriger Bewohner bei einer Messerstecherei schwer verletzt worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Bielefeld am Dienstag mitteilten, erhärtete sich der Verdacht eines Tötungsversuchs allerdings nicht. Die Staatsanwaltschaft bewerte die Tat, die sich am Sonntagabend ereignete, daher als gefährliche Körperverletzung. Die Kreispolizeibehörde Herford übernahm die weiteren Ermittlungen. Details zu Tatverdächtigen und dem Ablauf der Auseinandersetzung nannte der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

dpa/lnw