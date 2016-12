Dortmund. Bei einer Messerstecherei in Dortmund ist eine Frau verletzt worden. Der mutmaßlicher Täter wurde nach dem Vorfall am Sonntagabend festgenommen, wie ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen sagte. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Worum es bei dem Streit in dem Bezirk Lütgendortmund ging, war unklar. dpa/lnw