Messerattacke in Oberhausen: Haftbefehl erlassen

Oberhausen. Nach einer Messerattacke auf Besucher eines Sommerfestes in Oberhausen ist gegen den mutmaßlichen Täter, einen 26-Jährigen aus Duisburg, Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der Mann hatte am Samstag eine 66 Jahre alte Frau und ihren 57 Jahre alten Begleiter mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Das Motiv war noch unklar, Täter und Opfer kannten sich nicht, sagte ein Sprecher. Die Frau hatte zunächst in Lebensgefahr geschwebt. Inzwischen seien beide Verletzten aber auf dem Weg der Besserung, hieß es in einer Mitteilung.

dpa/lnw