Messerattacke in Duisburger Gefängnis: Mordversuch

Duisburg. In einem Duisburger Gefängnis hat ein Häftling seinen Zellengenossen mit einem Messer angegriffen und verletzt als dieser schlief. Die Staatsanwaltschaft in Duisburg wertete die Attacke am Freitag als versuchten Mord. Der Verdächtige sitze bereits wegen einer versuchten Tötung ein. Der Mann habe zuvor ein anstaltseigenes Messer am Bettgestell scharf geschliffen und so für die Tat vorbereitet.

Der Mitgefangene habe dieses beobachtet, sich jedoch nichts dabei gedacht und war eingeschlafen. Bei dem Angriff war er aufgewacht und hatte weiter Stiche abwehren können. Der Lärm rief die Wärter auf den Plan. Der verletzte Gefangene wurde ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Angreifer habe die Tat gestanden.

