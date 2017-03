Messerattacke in Dinslaken: Polizei fasst Tatverdächtigen

Dinslaken. Gut einen Tag nach einer Messerattacke auf einen 51-Jährigen in Dinslaken hat die Polizei den gesuchten Tatverdächtigen dingfest gemacht. Der 27 Jahre alte Nachbar sei am Mittwochabend nach Zeugenhinweisen festgenommen worden, teilte die Behörde am Donnerstag in Duisburg mit. Er sollte einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann wird verdächtigt, den 51-Jährigen am Dienstagabend auf offener Straße niedergestochen und schwer verletzt haben. Anschließend flüchtete der Täter. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Über die Hintergründe der Tat wurde zunächst nichts bekannt. dpa/lnw