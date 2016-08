Messerangriff in Gelsenkirchen: Opfer sind außer Gefahr

Gelsenkirchen.

Zwei 17 Jahre alte Jugendliche haben einen schweren Messerangriff in Gelsenkirchen überlebt. Die beiden waren am Samstagabend laut Polizei mit zwei anderen Männern in einer Straßenbahn in Streit geraten, der vor dem Hauptbahnhof eskalierte. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 22-Jähriger aus Gelsenkirchen, soll daraufhin ein Messer gezogen und mehrfach zugestochen haben. Die beiden Opfer kamen lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus. Sie seien inzwischen außer Gefahr, hieß es am Montag. Der mutmaßliche Angreifer sitzt in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Ihm werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Sein Komplize kam unterdessen frei.

dpa/lnw