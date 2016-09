Messerangriff in Australien - Polizei geht von IS-Hintergrund aus

Sydney.

Ein mutmaßlicher Anhänger der Terrormiliz IS ist in Australien nach Messerangriffen auf einen Wanderer und einen Polizisten festgenommen worden. Die Tat werde als Terroranschlag betrachtet, teilte die Polizei mit. Der 22-jährige habe einen älteren Mann in einem nordöstlichen Vorort von Sydney mit mehreren Stichen lebensgefährlich verletzt. Er habe auch versucht, einen Polizisten zu verletzten. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung sei Material sichergestellt worden, das eine Verbindung zum IS darstelle.

dpa