Messegesellschaft MCH beteiligt sich an Art Düsseldorf

Düsseldorf. Die Schweizer Messegesellschaft MCH Group, die auch die Art Basel veranstaltet, steigt in die neue Kunstmesse Art Düsseldorf ein. Das Unternehmen habe 25,1 Prozent der Gesellschaft erworben, der Rest bleibe im Besitz der bisherigen Eigentümer Andreas Lohaus und Walter Gehlen, teilte die Messe am Donnerstag mit. MCH habe die Option, in den nächsten Jahren eine Mehrheitsbeteiligung zu erwerben.

Die Art Düsseldorf findet erstmals vom 16. bis 19. November auf dem Areal Böhler statt. Etwa 100 Galerien seien bei der ersten Ausgabe dabei, hieß es. Die neue Düsseldorfer Kunstmesse ist aus der Kölner Art.Fair, der bundesweit drittgrößten Kunstmesse hervorgegangen, die nun unter neuem Namen in die NRW-Landeshauptstadt zieht.

dpa/lnw