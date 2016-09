Messe für die Ausbildung

Ganz viele Firmen kommen am 20. September in die Gesamtschule. Sie wollen den Schülern, aber auch anderen Interessierten Einblicke in ihre Arbeit geben. Die Messe heißt „Backstage – Berufe live“. Backstage ist ein englisches Wort und bedeutet so viel wie hinter der Bühne. Die Messe trägt diesen Namen, weil die jungen Teilnehmer an diesem Tag sozusagen einmal hinter die Firmenbühne gucken können und sehen, was genau in einem Beruf zu tun ist.

So können die Jugendlichen sehen, welche Ausbildung sie später einmal machen möchten. Die einzelnen Firmen bauen dort Stände auf. Dann können die Besucher mit den Mitarbeitern sprechen. Die Firmen bieten aber auch Arbeitskreise an.

Schon im vergangenen Jahr hat die Messe viel Lob bekommen. Denn die Firmen haben sich wirklich Mühe gegeben. So hat zum Beispiel eine Firma, die große Landmaschinen verkauft, eine ihrer Maschine auch mitgebracht. Justizvollzugsbeamte hatten Schutzkleidung gezeigt, die im Gefängnis im Fall der Fälle zum Einsatz kommt.