Messe «Jagd & Hund» startet in Dortmund

Dortmund. Adler, Jagdhund, Flinte oder Wildbret. Für Jäger, Förster, Hirschrufer und Jagdinteressierte ist in den Westfalenhallen wieder alles vorbereitet.

Europas größte Jagdmesse «Jagd & Hund» beginnt heute in der Dortmunder Westfalenhalle. Geboten wird ein sechstägiges Programm von der Jagdhundeschau und Greifvogelflügen bis zur Deutschen Meisterschaft der Hirschrufer. Laut Veranstalter sind rund 800 Aussteller aus dem In- und Ausland vertreten. Im letzten Jahr besuchten rund 80 000 Menschen die «Jagd & Hund» und die Schwestermesse «Fisch & Angel», die zeitgleich in den Hallen stattfindet.

Zu sehen sind nicht nur Neuheiten wie Büchsen und Zieloptiken. Gezeigt werden auch Schutzkleidung für Hund und Jäger sowie digitale Errungenschaften wie eine Jagdapp. Für Bilder vom Hochsitz oder bei der Safari können jetzt auch Spektive oder Ferngläser auf das Smartphone aufgesetzt werden.

dpa/lnw