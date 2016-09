Merkel weist Eindruck von Chaos in Flüchtlingspolitik zurück

Berlin.

Berlin.

Kanzlerin Angela Merkel hat den auch von CSU-Chef Horst Seehofer erweckten Eindruck eines Regierungsversagens in der Flüchtlingskrise zurückgewiesen. Die Bundesregierung sei in dieser Frage voll und ganz handlungsfähig gewesen, und sie sei es auch weiterhin, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Man stecke «mittendrin in mühsamen, anspruchsvollen Prozessen». Alles, was die Regierung seit Sommer 2015 getan habe, sei zudem gemeinsam beschlossen worden. «Viel ist geschafft, viel bleibt zu tun.»

dpa