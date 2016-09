Merkel verteidigt Kurs und Opposition sieht Schwarz-Rot am Ende

Berlin.

Kanzlerin Angela Merkel will trotz zunehmender Kritik auch in den eigenen Reihen bei ihrem Kurs in der Flüchtlingspolitik bleiben. In der Generaldebatte des Bundestags sprach Merkel davon, dass es bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise große Fortschritte gegeben habe. Zugleich versprach sie, Sorgen in der Bevölkerung Ernst zu nehmen. Die Opposition ging mit der schwarz-roten Koalition hart ins Gericht. Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte, ein Jahr vor der nächsten Wahl sei das Regierungsbündnis «de facto am Ende».

dpa