Merkel übernimmt Verantwortung für CDU-Niederlage im Nordosten

Hangzhou.

CDU-Chefin Angela Merkel hat die Verantwortung für die Niederlage ihrer Partei bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern übernommen, aber ihre Flüchtlingspolitik vehement verteidigt. «Ich bin Parteivorsitzende, ich bin Bundeskanzlerin. Und in den Augen der Menschen kann man das nicht trennen. Und deshalb bin ich natürlich auch verantwortlich», sagte Merkel am Rande des G20-Gipfels im chinesischen Hangzhou. Natürlich habe das was mit der Flüchtlingspolitik zu tun, denn halte sie die Entscheidungen, so wie sie getroffen wurden, für richtig, so die Kanzlerin.

dpa