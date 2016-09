Merkel übernimmt Verantwortung für CDU-Niederlage im Nordosten

Hangzhou.

CDU-Chefin Angela Merkel hat die Verantwortung für die Niederlage ihrer Partei bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern übernommen, aber ihre Flüchtlingspolitik vehement verteidigt. «Natürlich hat das was mit der Flüchtlingspolitik zu tun», sagte die Kanzlerin am Rande des G20-Gipfels im chinesischen Hangzhou, betonte aber zugleich: «Ich halte dennoch die Entscheidungen, so wie sie getroffen wurden, für richtig.»

dpa