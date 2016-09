Merkel trifft Erdogan nach Entspannung im Völkermord-Streit

Hangzhou.

Hangzhou.

Nach den Entspannungssignalen in den deutsch-türkischen Beziehungen trifft Kanzlerin Angela Merkel heute vor dem G20-Gipfel in China Präsident Recep Tayyip Erdogan. Nun wird erwartet, dass die Türkei das Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete auf der Luftwaffenbasis Incirlik aufhebt. Dort sind mehr als 200 deutsche Soldaten stationiert, die sich am Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat beteiligen. In Merkels Gespräch mit Erdogan dürfte es auch um den Flüchtlingspakt mit der EU gehen.

dpa