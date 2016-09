Merkel erwartet bei EU-Gipfel Fortschritte

Bratislava.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet von der krisengeplagten Europäischen Union konkrete Fortschritte in den nächsten Monaten, um das Vertrauen der Bürger wiederzuerlangen. Man sei in einer kritischen Situation, sagte Merkel unmittelbar vor dem Gipfeltreffen von 27 EU-Mitgliedern ohne Großbritannien in Bratislava. Besser werden muss die EU nach den Worten Merkels in den Bereichen innere und äußere Sicherheit, bei der Terrorismusbekämpfung und der Verteidigung, bei Wachstum und Arbeitsplätzen.

dpa