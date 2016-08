Merkel erneut zu Besuch bei Italiens Premier Renzi

Rom.

Eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben in Italien trifft Kanzlerin Angela Merkel den italienischen Regierungschef Matteo Renzi. Am Hauptsitz des Autobauers Ferrari in Maranello in Norditalien wollen die beiden mit weiteren Ministern zu Regierungskonsultationen zusammenkommen. Dabei stehen wirtschaftspolitische Fragen im Vordergrund. Auch die Flüchtlingsproblematik und die Zukunft der EU nach dem Brexit-Referendum der Briten sollen zur Sprache kommen. Auch der Wiederaufbau nach dem Erdbeben wird auf der Agenda stehen.

dpa