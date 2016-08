Merkel empfängt bei Tag der offenen Tür Besucher im Kanzleramt

Berlin.

Beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung können Besucher heute auf Tuchfühlung mit Kanzlerin Angela Merkel gehen. Die CDU-Vorsitzende will Gäste im Kanzleramt begrüßen und an einem Rundgang teilnehmen. Auch andere Mitglieder der Bundesregierung wie Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel oder Finanzminister Wolfgang Schäuble wollen sich den Fragen der Bürger stellen. Dazu haben diese in simulierten Pressekonferenzen in der Bundespressekonferenz und in einzelnen Ministerien Gelegenheit. Der Tag der offenen Tür steht in diesem Jahr unter dem Motto «Migration und Integration».

dpa