Merkel: «Pressefreiheit braucht den Mut engagierter Reporter»

Potsdam.

Potsdam.

Kanzlerin Angela Merkel hat den italienischen Anti-Mafia-Autoren Roberto Saviano als mutigen Kämpfer für die Pressefreiheit gewürdigt. «Wir alle können kaum ermessen, welche Ängste Sie ausstehen, während Sie im Verborgenen leben müssen», sagte Merkel in Potsdam in ihrer Rede zur Verleihung des Medienpreises M100 an Saviano. Der Kampf für die Pressefreiheit erfordere den Mut engagierter Reporter. Saviano hatte in seinem auch verfilmten Welterfolg «Gomorrha» die Umtriebe der Camorra, der neapolitanischen Form der Mafia beschrieben. Seitdem lebt er unter Personenschutz.

dpa