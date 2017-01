Menschen demonstrieren gegen AfD-Parteitag in Oberhausen

Oberhausen. Gegen einen Landesparteitag der rechtspopulistischen AfD haben in Oberhausen rund 100 Menschen demonstriert. Die Partei will am Sonntag ihr Programm für die Landtagswahl verabschieden.

Rund 100 Menschen haben am Sonntag in Oberhausen gegen einen Parteitag der nordrhein-westfälischen AfD demonstriert. «Die AfD bleibt eine Partei, die in ihren Äußerungen immer rechtsradikaler geworden ist», sagte der Fraktionschef der SPD im Oberhausener Stadtrat, Wolfgang Große Brömer. Sie sei eine für die Demokratie «sehr gefährliche Partei».

Bei dem Landesparteitag will die AfD ihr Programm für die Landtagswahl im Mai verabschieden. Bis zu 400 Delegierte werden erwartet.

Veranstalter der Demonstration war das Oberhausener «Bündnis gegen rechts». Zahlreiche Organisationen hatten zu der Demo aufgerufen.

dpa/lnw