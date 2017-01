Meisterhafte Bogenschützen

Der Bogensportclub Bergkamen richtet im August die Deutsche Meisterschaft im Bogenschießen für Behindertensportler aus. Der Verein hat bereits Erfahrungen darin, große sportliche Wettkämpfe zu organisieren. Auf ihrer Anlage haben die Sportler bereits zwei Mal die Landesmeisterschaft im Behindertensport ausgetragen. Zu den Deutschen Meisterschaften erwartet der Vorsitzende des Vereins, Marco Breyer, rund 135 Teilnehmer. Der Bogensportplatz in Overberge hat gute Voraussetzungen für das Turnier. Denn der gesamte vordere Bereich des Platzes ist gepflastert, sodass die Sportler in Rollstühlen von dort gut die Bogen spannen und auf die Zielscheiben schießen können. Die 15 Organisatoren haben in den kommenden Monaten trotzdem viel zu tun. Sie müssen zum Beispiel Sponsoren finden. Also Firmen, die die Veranstaltung mit Geld unterstützen. Denn der Wettkampf wird den Verein rund 5000 Euro kosten, schätzt Marco Breyer. Außerdem braucht der Bogensportclub eine professionelle Lautsprecher-Anlage. Damit soll auch die Nationalhymne abgespielt werden. Auch die Toiletten auf der Anlage in Overberge reichen für das große Turnier nicht aus. Deshalb leihen sie sich Dixi-Toiletten.