Meister Rhein-Neckar Löwen siegt souverän beim Aufsteiger

Coburg.

Coburg. Die Rhein-Neckar Löwen haben ihr erstes Auswärtsspiel in der neuen Saison der Handball-Bundesliga klar gewonnen. Der deutsche Meister setzte sich bei Aufsteiger HSC Coburg mit 31:19 (15:10) durch und feierte den zweiten Erfolg im zweiten Spiel.

Bester Werfer für die Gäste war Gudjon Valur Sigurdsson mit sieben Toren, Andy Schmid steuerte sechs Siebenmeter-Treffer bei. Topscorer war der Coburger Romas Kirveliavicius mit acht Toren.

Die Coburger hatten zum Saisonstart mit einem 25:20-Auswärtserfolg gegen Melsungen für eine große Überraschung gesorgt und hielten im ersten Bundesliga-Heimspiel ihrer Geschichte vor 3274 Zuschauer in der ersten Viertelstunde auch gegen den Meister mit. Dann aber zeigten die Löwen ihre Klasse und zogen davon. Am Ende sprang ein deutlicher Sieg heraus, der die Badener nach dem 29:20 im ersten Spiel gegen Magdeburg vorerst an die Tabellenspitze brachte.

dpa