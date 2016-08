Mehrheit der Deutschen ist für ein Burka-Verbot

Berlin.

Berlin.

Eine große Mehrheit der Deutschen ist für ein Verbot der Vollverschleierung in Deutschland. Das geht aus dem neuen «Deutschlandtrend» für das ARD-«Morgenmagazin» hervor. Jeder Zweite (51 Prozent) spricht sich für ein generelles Verbot aus, jeder Dritte (30 Prozent) für ein Teil-Verbot, etwa im öffentlichen Dienst und in Schulen. 15 Prozent der Bürger wollen prinzipiell kein Verbot der Vollverschleierung. Vor kurzem hatten sich die Innenminister der Union für ein Verbot von Vollverschleiern in deutschen Gerichten, Ämtern, Schulen oder im Straßenverkehr ausgesprochen.

dpa